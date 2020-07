Waasland-Beveren haalt zijn gelijk bij de rechtbank! Format met 16 clubs wordt haast onmogelijk

De juridische strijd van Waasland-Beveren lijkt vruchten af te werpen voor de club uit het Waasland. De rode lantaarn van de reguliere competitie trok naar de rechtbank tegen de degradatie en kreeg gelijk. De Pro League staat daarom vrijdag voor een moeilijke opgave.

Waasland-Beveren heeft zijn gelijk behaald voor de rechtbank van Dendermonde. De Waaslanders ondernamen gerechtelijke stappen tegen de Pro League en de KBVB omdat het vond dat het ten onrechte een reeks moest zakken.

Op weg naar 17 clubs?

Door de beslissing in Dendermonde kan W-B best worden opgenomen in het volgende seizoen van de Jupiler Pro League. Gebeurt dat niet dan ontvangt de club een dwangsom. De club eiste vijf miljoen euro per speeldag, al is het niet duidelijk of de rechtbank daar ook mee instemde.

Het verdict zal een grote invloed hebben op de Algemene Vergadering van de Pro League aanstaande vrijdag. Daarin wou men stemmen voor een formats van 16 clubs in 1A, zonder degradant Waasland-Beveren en met de winnaar van de promotiefinale tussen Beerschot en OHL.