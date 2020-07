Club Brugge kan unieke prestatie neerzetten in de bekerfinale en pakt daarom uit met een even uniek shirt

In de voorbereiding speelde blauw-zwart nog met zijn truitjes van vorig seizoen, maar zaterdagavond kunnen de Club-fans hun favoriete spelers in de gloednieuwe truitjes aanschouwen. Er wordt, naar aanleiding van de speciale gelegenheid, ook nog een extra touch voorzien.

De Bruggelingen kunnen immers voor de derde keer in hun bestaan de dubbel pakken. Dat lukte ook al in 1977 en 1966. Om die unieke kans in de verf te zetten, pakt Club uit met een extra badge op hun nieuwe shirt. Het resultaat ziet u hieronder.