Ziet Club Brugge toptarget door de vingers glippen? 'Premier League-club evenaart bod van blauw-zwart'

Club Brugge bereikte al een akkoord met QPR omtrent een overgang van Brigth Osayi-Samuel voor een transfersom van 4,5 miljoen euro. De Nigeriaanse spits kreeg ook al een rondleiding in het Belfius Basecamp van de Bruggelingen, maar blauw-zwart vond wel nog geen overeenkomst met de speler.

De geruchten dat enkele Premier League-clubs stokken in de Brugse wielen willen steken, klinken steeds luider. Nu zou Crystal Palace zelfs het bod van de West-Vlamingen geëvenaard hebben. De Bruggelingen kunnen dus maar best de transfer zo snel mogelijk afronden.

