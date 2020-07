Oefenmatchen: Openda scoort en wint tegen Westerlo, Kanaries en Panda's laten niet in hun kaarten kijken

Terwijl de Pro League druk vergadert over een competitieformat van volgend seizoen wordt er ook nog geoefend door de Belgische clubs. Vitesse - Westerlo en Eupen - STVV staan vrijdag op het menu.

De Kemphanen zijn op stage in Nederland en zullen daar oefenen tegen Vitesse. De partij begint om 15u en wordt live uitgezonden door de Nederlandse club. Dit is alvast de opstelling waarmee Westerlo aan de oefenpot begint. De wedstrijd kan u daaronder bekijken.

UPDATE: Vitesse heeft de oefenpot met 4-2 gewonnen. Vetokele opende de score en Brugge-huurling Openda maakte gelijk. Vitesse liep uit tot 4-1 en Soumah legde de eindstand vast. Westel-goalie Özer moest met een handblessure het veld verlaten.

Later in de namiddag staat het oefenduel tussen KAS Eupen en Sint-Truiden op het programma. De aftrap wordt om 18u gegeven in het Kehrwegstadion van de Oostkantonners. Daarvan is geen livestream beschikbaar.

Dit zijn de opstellingen van STVV en Eupen: