Charleroi speelt gelijk tegen Franse tweedeklasser

Charleroi heeft in hun laatste oefenwedstrijd gelijkgespeeld tegen de Franse tweedeklasser Ajaccio. Het werd 2-2.

De laatste oefenwedstrijd voor Karim Belhocine en zijn ploeg begon slecht. Ilaimaharitra wachtte net te lang af en gaf zo de aanvaller van Ajaccio de ruimte om een voorzet te geven. Dessoleil werkte de bal in eigen doel.

Twee minuten later zorgde Mamadou Fall alweer voor de gelijkmaker. Het betere van het spel was wel voor Ajaccio en Penneteau moest enkele keren gepast tussenkomen. Het was Lecoeuche die de Fransen weer op voorsprong bracht.

Charleroi drong nadien wel nog aan op de gelijkmaker en het was Morioka die 10 minuten voor tijd de stand weer gelijk trok.

Belhacim speelde met zijn beste elftal en ondanks het resultaat lijkt Charleroi wel klaar voor het nieuwe seizoen.