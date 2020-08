Refaelov wil zijn kunstje van vijf jaar geleden herhalen: "Mijn respect voor Club Brugge is eeuwig, maar een goal in de bekerfinale niet vieren, zou fake zijn"

Indien u een Club Brugge-fan bent, zal het moment ongetwijfeld in u geheugen gegrift staan: Lior Refaelov scoort in de 92ste minuut de winning goal tegen Anderlecht in de bekerfinale met een fenomenale volley.

Er volgde een ongezien Brugs vreugdetafereel, waarbij ook het truitje van Refaelov eraan moest geloven: "Ik wilde tonen dat het shirt van Club Brugge na al die jaren eindelijk weer een prijs won Ik heb dat doelpunt al zo vaak opnieuw gezien. Het is een van de mooiste momenten van mijn carrière, misschien wel het allermooiste", zegt hij in Het Nieuwsblad. Vijf jaar later probeert de Israëlische spelmaker dat kunstje nog eens te flikken, maar dan in een rood tenue. En ook nu zou hij zich niet inhouden: "Mijn respect voor Club Brugge is eeuwig, maar een goal in de bekerfinale niet vieren, zou fake zijn. Ook al is het moeilijk een doelpunt te vieren zonder supporters."





