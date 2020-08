🎥 Dries Wouters stelt gerust na foutje in oefenwedstrijd: "Zal volgende week niet gebeuren"

Racing Genk speelde zaterdag twee oefenwedstrijden tegen het Franse Lens. De eerste wedstrijd eindigde op 1-1, de tweede werd met 2-3 gewonnen door Lens. Genk-trainer Wolf was toch redelijk positief na de wedstrijd.

Een kort verslag + de opstellingen van de eerste wedstrijd tussen Racing Genk en Lens kan u HIER vinden.

Benjamin Nygren bracht Racing Genk vroeg op voorsprong na 7 minuten. Maar bij de rust staat Genk opeens 1-3 achter. De doelpunten voor Lens kwamen van Radovanovic, Clauss en Da Costa. Tien minuten voor tijd kon Stephen Odey de score nog verzachten en de 2-3 scoren. Maar tot een gelijkmaker kwamen de Limburgers niet meer.

De opstelling van Genk:

Reactie Wolf:

Genk-trainer Hannes Wolf heeft heel wat te analyseren na 180 minuten voetbal, maar hij is wel redelijk positief ondanks het verlies in de tweede partij. "De eerste wedstrijd waren we defensief heel sterk op één fase na. Maar we konden niet veel creëeren door hun sterke 5-mansdefensie", klinkt het.

"De tweede wedstrijd waren we goed gestart maar verloren snel de grip op de wedstrijd. Het valt me ook op dat de spelers niet supermoe zijn, ondanks de hitte. We zijn echt klaar om de competitie aan te vatten."

Reactie Elias Sierra:

Reactie Dries Wouters: