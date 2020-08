De ontgoocheling is enorm bij Club Brugge: "Zo lang, zo hard naar toegeleefd en dan alles weggegeven in 45 minuten"

Club Brugge had voor de derde keer in de eigen geschiedenis de dubbel titel-beker kunnen winnen, maar blauw-zwart kwam van een kale reis terug uit Brussel. Vooral de eerste helft was dramatisch en daarin maakte Antwerp het verschil.

“Alles wat in die eerste helft mis kon gaan, dat ging ook mis”, vatte Ruud Vormer het samen. “We creëerden niks en er zat veel te weinig tempo in.” Ook Philippe Clement kon niet goed begrijpen waarom de ploeg die kampioen werd zo matig voor de dag kwam. "Misschien is dat des mensen. Je wint iets en dan wordt het wat minder."

Ook Brandon Mechele zag een gretiger Antwerp. "De wil was bij hen iets groter. Dat zag je. Zeker in de eerste helft. Ze stonden goed in blok en speculeerden op de tegenaanval. We wisten dat ze dat wilden doen, maar toch lukte het hen. Bij elke counter waren ze gevaarlijk en zo kwam die 1-0 er ook. Dan konden ze nog meer rond de eigen 16-meter gaan spelen en zo werden de ruimtes nog kleiner", legde de centrale verdediger uit.

De teleurstelling was op het gezicht van Mechele af te lezen. "Na zo veel jaar konden we nog eens de dubbel pakken. Je leeft hier maanden naar toe. Je traint heel hard, ook tijdens de coronacrisis, en dan laat je het afweten in de eerste helft. Bijzonder zuur."