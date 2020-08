Dronken brokkenpiloot van Zulte Waregem veroorzaakt ongeval: twee vrouwen afgevoerd naar het ziekenhuis

In de nacht van zaterdag op zondag veroorzaakte Zulte Waregem-speler Omar Govea een verkeersongeluk in het centrum van Sint-Eloois-Vijve. Twee vrouwen moesten afgevoerd worden. Ploeggenoot Luka Zarandia zat als passagier in de wagen.

Omar Govea kwam van een avondje stappen met ploegmaat Luka Zarandia.

Het Laatste Nieuws meldt dat de spelers volgens verschillende ooggetuigen kort voordien nog enkele shotjes gedronken hadden alvorens ze in zijn wagen kropen. De 24-jarige Mexicaan reed rond 00u40 met zijn auto voorbij de kerk in het dorp, toen hij van zijn rijvak afweek. Hij ramde daarbij een stilstaand voertuig waarin twee vrouwen zaten die klaar stonden om af te slaan.



Eén van de twee vrouwen zat geklemd en de hulpdiensten moesten haar uit haar verhakkeld voertuig bevrijden. Ploeggenoot Zarandia die als passagier in de wagen zat, raakte lichtgewond. Gelukkig raakte niemand zwaargewond. Het parket van Kortrijk is een onderzoek gestart. De mercedes van Govea werd alvast in beslag genomen. De politie stelde vast dat de Zulte-speler zich op het moment van de aanrijding in een dronken toestand bevond. Verder was hij niet in het bezit van een geldig rijbewijs. Zulte Waregem laat weten dat ze nog over de zaak zal communiceren.