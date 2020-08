Beerschot door het dolle heen na de titel in 1B: "Niemand verdient dit meer dan wij"

Na twee verloren promotiefinales heeft Beerschot zich toch tot kampioen van 1B kunnen kronen. Het won de heen-en terugmatch tegen Oud-Heverlee Leuven en mag zich opmaken voor eerste klasse A. Dat wist het voor de match ook al, maar daardoor was de ontlading er niet minder om.

Hernan Losada verloor een finale als speler en nam dit seizoen het roer in handen als T1. "Dit is altijd mijn droom geweest: met Beerschot terugkeren naar 1A", was de 38-jarige Argentijn euforisch nadat hij de trofee in de lucht mocht steken.

"Als speler is het jammer genoeg niet gelukt. Maar ik wist dat deze kans er ging komen. Hier heb ik zo hard voor gewerkt en kijk, mijn droom komt uit." De promotie was voor de match ook al bekend, maar een trofee in de prijzenkast mogen steken blijft altijd speciaal.

Lange weg afgelegd

"Ik wou niet promoveren door het coronavirus of een beslissing van de Pro League. Wel als kampioen. Omdat Beerschot dat verdient. In de laatste zeven jaar werden we vijf keer kampioen en speelden we drie promotiefinales op rij. Niemand verdient dit meer dan wij", besloot hij.

"Eindelijk", klonk het bij Denys Prychynenko. "Dit had ik me nooit kunnen inbeelden. Ik kwam hier aan toen we nog in de hoogste amateurklasse speelden en nu ben ik een van de jongens die de overstap maken naar 1A. Geweldig!"