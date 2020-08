Verwacht geen grootse feestelijkheden bij de bekerwinnaar: "Uit respect voor de situatie in Antwerpen"

Na bijna drie decennium pakt Antwerp een prijs en dan kan het die niet uitbundig vieren. Of toch niet zoals ze gehoopt hadden...

Omdat er niemand in het stadion was kon je de oerkreten bij de Antwerp-spelers na het laatste fluitsignaal nog beter horen. De ontlading was enorm. "Alleen dat we dit niet met onze fans, in een vol stadion kunnen vieren", klonk het in koor bij trainer en spelers van de bekerwinnaar.

Thuis vieren

"We hebben al een feestje gebouwd in de kleedkamer", voegde matchwinnaar Lior Refaelov er nog aan toe. Maar een discotheek afhuren, zoals de bekerwinnaar weleens doet, zit er door de huidige situatie niet in.

Dat zou ook niet gepast zijn nu, vindt Ivan Leko. "Onze vrienden, familie en buren in Antwerpen hebben het de laatste dagen moeilijk gehad met de coronasituatie. We zijn trots vanbinnen, maar we nemen onze verantwoordelijkheid. We zullen thuis wel met onze familie vieren", besloot hij.