Marc Van Ranst is allerminst opgezet met feestende Antwerp-spelers: "Voor sommige beroepen gelden andere regels, en dat is verkeerd"

Antwerp mocht na 28 jaar nog eens de Beker met de grote oren in de lucht hijsen en dat zorgde natuurlijk voor de nodige ontlading bij de spelers. Volgens viroloog Marc Van Ranst gingen ze daarbij een stap te ver.

Een twintigtal spelers troepten na de wedstrijd samen om op de foto te gaan en de bekerwinst te vieren. Daarbij werd de social distancing niet gerespecteerd. Marc Van Ranst is kritisch op Twitter.

"Een bubbel van je huishouden en 5 vrienden, zeggen ze. Een barbecue in de tuin kan maximaal met 10 personen, zeggen ze. Anderhalve meter afstand houden, zeggen ze. Voor sommige beroepen gelden andere regels, en dat is verkeerd, zeg ik."

Gecontesteerd

Het lokt de nodige reacties uit van Twitteraars, en zoals altijd zijn er voor- en tegenstanders. De viroloog zetelt wel in Celeval, de federale expertengroep die straks een advies moet vormen voor het wedstrijdverbod op Antwerps grondgebied.

We zijn benieuwd of Van Ranst na de beelden van gisteren nog altijd de mening toegedaan is dat een uitzondering voor dat contactverbod voor profvoetballers moet kunnen.