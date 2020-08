"Zogezegd gehandicapte ploeg" en "Prijzen beetje gemilderd": Paul Gheysens roemt spelers, coach en D'Onofrio en plant duidelijk nog offensief op de transfermarkt na gewonnen bekerfinale

Paul Gheysens is een gelukkig man, want hij pakte aan het roer van zijn Antwerp een eerste echte prijs: de Beker van België 2020. De voorzitter roemde een aantal andere sterke mannen én kijkt ook al vooruit. "Of we nu de transfermarkt opgaan?"

"Ik til hier niet zo zwaar aan, maar dit is gewoon fantastisch voor de stad, voor de supporters en voor de ploeg", aldus de sterke man van The Great Old tegen Sporza. Paul Gheysens had lof voor zowat iedereen en stak dat zeker niet onder stoelen of banken.

Voor de spelers:

"We hadden zogezegd een gehandicapte ploeg, maar je ziet maar ... Er zit toch veel talent in deze groep. Ik denk dat sommigen nu ook een upgrade hebben gemaakt en een stuk beter zijn geworden. Je ziet maar wat je met collectiviteit kan bereiken."

Voor Ivan Leko:

"Het is ongelooflijk hoe er op zo’n korte termijn zo’n collectief van gemaakt is. Dit is heel sterk en zeker een pluim voor onze nieuwe coach, Ivan Leko, zeker en vast."

Voor Luciano D'Onofrio:

"Wat hij kan, dat kunnen er niet veel. Soms zie ik hem bezig ... Vergeet niet hoe belangrijk hij is. Hij gaat de juiste mensen halen en weet hoe je een ploeg in elkaar steekt. En dat doet hij niet altijd aan de zwaarste prijzen."

Rest de vraag: wat nu? Deze bekerwinst levert Antwerp ook meteen een stekje op in de groepsfase van de Europa League. "Dat we nu extra budget hebben? De transfermarkt is ook een beetje gemilderd, dus dan kan je mooie aanwinsten halen voor niet al te veel centen", gaf hij al een voorzetje ...