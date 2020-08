Iraanse aanwinst van Antwerp had nóg een Belgische aanbieding op zak: "Zij waren ook een optie"

Alireza Beiranvand moet de strijd aangaan met Jean Butez voor de plaats tussen de palen bij Antwerp FC. De Iraniër had nog een aanbieding uit België in de schuif liggen, maar hij koos zelf voor een verhuis naar Deurne-Noord.

De link tussen Alireza Beiranvand en België is duidelijk. De 31-voudig international was de nationale doelman van Iran onder Marc Wilmots. Das Kampfschwein heeft een goede band met ene Luciano D’Onofrio. We moeten er geen tekening bij maken.

“Het was Wilmots die me heeft aangeraden om de stap naar Europa te zetten”, vertelt Beiranvand in Het Laatste Nieuws. “Het was eigenlijk de bedoeling om na het WK in 2018 de stap te zetten, maar mijn club liet me niet gaan.”

KRC Genk was een optie, maar Antwerp FC gaf me het gevoel dat ik hier meer kansen zal krijgen

“KRC Genk was ook een optie”, besluit de doelman. “Maar Antwerp gaf me het gevoel dat ik hier meer kansen zal krijgen. Of ik dit avontuur zie als de start van een Europees avontuur? Op dromen staan geen limieten, hé.”