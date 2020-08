Cruciale week voor Anderlecht: paars-wit stelt niet of twee, maar drie (!) nieuwkomers voor, ook twee uitgaande transfers

Het wordt een cruciale week voor RSC Anderlecht. Met de competitiestart in zicht wil paars-wit de kern vervolledigen. En het wordt drukke dagen op Neerpede.

Bogdan Mykhaylichenko was al eventjes in Brussel, maar de Oekraïener zette vandaag ook effectief zijn krabbel onder contract bij RSC Anderlecht. Normaal gezien volgt morgen de officiële bekendmaking rond Percy Tau.

Maar paars-wit wil deze week niet twee, maar drie spelers voorstellen aan pers en publiek. Ook de komst van Mustapha Bundu zit in een afrondende fase. Volgens onze info heeft Anderlecht een akkoord met de aanvaller, maar willen de Brusselaars nog iets van de vraagprijs van drie miljoen euro afpingelen.

Ook aan uitgaande zal er activiteit zijn. Ognjen Vranjes verkast naar AEK Athene, terwijl Thomas Didillon via AS Monaco naar Cercle Brugge trekt. Ook die transfers zitten momenteel in de afrondende fase.