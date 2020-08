Standard bleef onder de radar als titelfavoriet: "Ze komen het sterkst voor de dag in de rol van underdog"

Standard kon deze zomer geen grote bedragen uitgeven en werd in de prognoses van de meeste kenners en analisten niet als titelkandidaat beschouwd. Volgens Jacky Mathijssen kunnen de Rouches weleens voor een verrassing zorgen.

Eerst en vooral omdat hij gelooft in Philippe Montanier. "Ik denk dat zijn aanstelling sowieso een goede zaak is voor Standard. Een nieuwe coach geeft een nieuwe dynamiek en nieuwe kansen aan de spelersgroep. De spelers voelen zich duidelijk ook goed in het nieuwe systeem dat Montanier gebruikte in sommige oefenwedstrijden", aldus Jacky Mathijssen in Het Belang van Limburg.

Bovendien ziet Mathijssen het als een voordeel dat Standard niet als titelkandidaat wordt beschouwd. "Ik verwacht dat ze door de uitgesproken titelkandidaten een beetje onderschat zullen worden. In het verleden is echter al gebleken de Rouches het sterkst voor de dag komen in de rol van underdog. Standard blijft nu nog wat onder de radar."

En wie weet volgen er nog enkele transfers nu de club vers kapitaal heeft aangetrokken via François Fornieri.