Duidelijkheid voor de negen OHL-spelers die een minicontractverlenging tekenden

Oud-Heverlee Leuven zat met een probleem voor de promotiefinale. Veel van hun spelers waren op 30 juni einde contract. Door een minicontractverlenging konden ze toch op het wedstrijdblad staan tijdens de finale en nu komt er ook duidelijkheid over hun verdere toekomst.

De spelers van OH Leuven die op 30 juni einde contract waren en konden toen gratis naar een ander team vertrekken. Zoals doelman Henkinet, die naar Standard ging. Uiteindelijk kreeg de club de toestemming om spelers tot net na de promotiefinale te laten verlengen, wat ook gebeurde.

Meer nog, de spelers die een minicontractverlenging tekenden, hebben ook hun kribbel gezet onder een nieuw contract dat tot minstens aan het einde van het seizoen 2020/21 loopt. Dat meldt Het Nieuwsblad. Volgens de krant gaat het om Darren Keet, Frederic Duplus, Kenneth Schuermans, Derrick Tshimanga, Sascha Kotysch, David Hubert, Kamal Sowah, Yanick Aguemon en Yohan Croizet.

Op David Hubert na kwamen deze negen spelers in actie in deel II van de promotiefinale. OH Leuven verloor die met 1-4.