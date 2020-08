'Cercle Brugge heeft na testmaand dan toch nieuw contract veil voor middenvelder'

Bij Cercle Brugge ligt er nog wel wat werk op de plank om de kern voor het nieuwe seizoen helemaal rond te krijgen. Voorzitter Johan Goemaere heeft al aangekondigd dat er nog versterkingen op komst zijn.

Het was ook nog de vraag of het met huidig speler Johanna Omolo zou doorgaan. Na passages bij Lommel, Beerschot en Antwerp haalde Cercle hem in de zomer van 2017 weg op de Bosuil. Na een periode van drie jaar liep het contract van Omolo bij Cercle af.

De nieuwe technische staf wilde hem toch nog even aan het werk zien. Omolo mocht zich de voorbije maand zo toch nog proberen te bewijzen. Zo stond hij onlangs in de oefenmatch bij KV Oostende bijna 80 minuten tussen de lijnen.

Overeenkomst voor één jaar

Omolo blijkt toch voldoende te laten zien hebben om Cercle te overtuigen dat hij nog iets kan bijdragen. Club en speler zouden een overeenkomst gesloten hebben voor een extra seizoen.