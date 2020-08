Broer van Bossut leeft enorm mee met Essevee-doelman: "Sammy stond erg scherp" en "Misschien helm verplichten"

Sammy Bossut is er erg aan toe na een zware botsing met Botaka voorbije zaterdag in de oefenmatch tegen Gent. Bij de entourage van de doelman zijn ze uiteraard aangeslagen, maar maken ze zich sterk dat hij weer helemaal de oude zal worden.

Nochtans was de diagnose niet min: een zware hersenschudding en een schedelfractuur. "Toen ik het nieuws hoorde, heb ik meteen de beelden bekeken. Ik kreeg kippenvel en stond te trillen op mijn benen", zegt zijn broer Tommy aan Het Nieuwsblad.

Tommy weet dat Sammy klaar zou geweest zijn om aan de competitie te beginnen. "Dit is een enorme tegenslag zo vlak voor de competitiestart. Sammy stond erg scherp. Maar ik ben er zeker van dat hij zal terugkomen. Hij is een vechter."

Sammy heeft veel rust nodig

De doelman van Zulte Waregem zal het ziekenhuis nog wel niet meteen mogen verlaten. "Hij slaapt veel en heeft veel rust nodig. Zijn vrouw mag hem in blokjes van een halfuur bezoeken. In het donker, want door zijn hersenschudding is het niet bevorderlijk om het licht aan te steken."

Het zware ongeval van zijn broer deed Tommy denken aan Petr Cech, die na het oplopen van een schedelfractuur steevast met een helm in doel stond. Misschien is het een idee om zo een helm te verplichten. Het zou de impact van zo een botsing aleszins verminderen."