Het zit er weer tegen! Westerlo stapt naar de rechter voor een plaats in 1A

Westerlo was vorige vrijdag de enige club die tegen het nieuwe format had gestemd! Veelzeggend! En ook Wim Van Hove gaf later nog mee aan onze redactie dat de advocaten van de Kemphanen de situatie eerst goed gingen doornemen. En Westel heeft intussen een besluit genomen: het stapt naar de rechter.

De Kemphanen leggen zich dus niet neer bij de beslissingen van afgelopen vrijdag. De club spreekt op de eigen webstek van een verder uitgehold 1B. In vergelijking met vorig seizoen zouden er naast de rechtmatige promovendus -Deinze- nog enkele clubs promoveren naar 1B: Seraing, RWDM, Lierse Kempenzonen en Club Brugge U23. En de club ziet het niet zitten om in die reeks aan te treden. "Westerlo heeft geen andere keuze dan de KBVB en de Pro League te dagvaarden in kort geding. Westerlo zal aan de kortgedingrechter vragen om te worden toegevoegd aan de afdeling 1A, minstens het begin van de competitie 2020-2021 op te schorten en geen uitvoering te geven aan de wedstrijdkalender 2020-2021 in afwachting van een nieuwe, rechtmatige beslissing dan wel van het resultaat van de door KVC Westerlo op te starten procedure ten gronde", luidde het op de clubwebsite van Westerlo. Prik naar Algemene Vergadering Westerlo hekelt de beslissing van vorige week vrijdag en deelt ook een prik uit naar de clubs die voor het format hebben gestemd. Toen het format werd goedgekeurd met een tweederdemeerderheid was Westerlo de enige club die contra stemde. "Zoals spijtig genoeg wel vaker het geval is, heeft lobbywerk op de dag van de raad van bestuur en de algemene vergadering ervoor gezorgd dat opnieuw een ondoordachte ad hoc beslissing werd genomen die niet alleen inging tegen de aanbeveling van het management van de Pro League en de (talrijke) juridische adviseurs van de Pro League en de KBVB, maar die volgens Westerlo ook manifest onwettig is."