Beerschot strikt Abdoulie Sanyang

Beerschot heeft aanvaller Abdoulie Sanyang gestrikt. De 21-jarige Gambiaan kwam vorig seizoen uit voor Lommel en ontpopte zich tot seizoensrevelatie van 1B. Hij wordt één jaar gehuurd met aankoopoptie.

Abdoulie Sanyang kreeg zijn opleiding in de Gambiaanse Superstars Academy. "Veel Gambiaanse talenten worden daar klaargestoomd voor het grote werk. Ik neem vooral een voorbeeld aan Omar Colley die nog voor Genk speelde en nu voor Sampdoria uitkomt. Toen ik naar België kwam vorig jaar, ging alles behoorlijk vlot. Een nieuwe, cultuur, een nieuw klimaat, een nieuwe competitie, ander voetbal,… Ik was het best snel gewoon en kon me steeds meer doorzetten en tonen," laat de Gambiaan weten op de website van Beerschot.

Sanyang liet afgelopen seizoen bij Lommel een sterke indruk achter. Hij was goed voor 3 goals en dwong 2 strafschoppen af. Hij hoopt nu op nog een sterker seizoen bij Beerschot in 1A.

Voorzitter Francis Vrancken was ook onder de indruk toen Beerschot tegen Lommel speelde. "Onze technische commissie gaat natuurlijk niet enkel af op die wedstrijden. Zij verzamelen meer info en zijn overtuigd van z’n talent. Intussen kijken we uit op welke plaatsen we onze kern nog willen en kunnen versterken voor 1A. Maar dat er nog enkele gerichte transfers komen, staat vast," laat de voorzitter nog weten.