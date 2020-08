Club Brugge na bekerfinale tóch de markt op: 'Miljoenen spenderen aan spits, concurrentie aangaan met Villarreal en Genoa voor wonderkind'

Club Brugge verloor de bekerfinale van Antwerp en zo was er toch wat ontgoocheling bij de landskampioen. Mogelijk trekken ze nu alsnog de transfermarkt op om een en ander te doen, want mogelijk is dat nodig.

Een spits zou volgens Het Laatste Nieuws het hoogst op het verlanglijstje staan, terwijl er door enkele blessures ook een centrale verdediger bij zal komen en ook een flankspeler gezocht wordt om Diatta en/of Dennis te vervangen. Verder wordt ook gekeken naar eventuele concurrenten op de posities van Sobol, Vanaken en Vormer. Middenvelder uit Argentinië? In totaal een vijftal versterkingen? Dat zou zeker vonken geven bij Club Brugge, waar tot op heden nog geen enkele nieuwkomer werd genoteerd in het nieuwe seizoen. Stabiliteit is een voordeel soms, maar stilstand is soms ook achteruitgang. Met Santiago Hezze wordt er alvast een 18-jarige middenvelder van Huracan genoemd als mogelijke extra aanwinst in het centrum van het veld. Al zijn er met Villarreal en Genoa alvast ook enkele kapers op de kust, weten de Argentijnse media.

