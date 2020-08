Gent en Lille openen opnieuw de gesprekken: plooit Gent voor het bod (dat aan de vraagprijs voldoet)?

Oefenwedstrijden spelen doet Jonathan David liever niet. Stel je maar eens voor dat hem iets overkomt, dan kan hij zijn droomtransfer wel vergeten. Maar komt die droomtransfer er ook?

Jess Thorup zit duidelijk verveeld met de situatie, want de oefenmeester van KAA Gent kon in de matchen geen beroep doen op zijn goudhaantje. Het wijst erop dat die transfer in het hoofd zit van Jonathan David.

30 miljoen euro

Dan toch maar luisteren wat Lille (opnieuw) te zeggen heeft? Ja. Gent is volgens Het Nieuwsblad weer aan de onderhandelingstafel gaan zitten met de Noord-Franse club. Om straks een akkoord te vinden tussen 30 en 35 miljoen euro?

Zeker niet uitgesloten! Franse media wisten afgelopen weekend dat Lille een bod van 30 miljoen euro aan het voorbereiden was. Een bedrag exclusief bonussen, daar zou Gent oor naar hebben.