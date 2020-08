Transfersom van Roofe uitgelekt: Anderlecht maakt verlies, maar verkocht toch om financiële redenen

Kemar Roofe verlaat RSC Anderlecht voor Rangers FC. De Belgische recordkampioen is er niet in geslaagd om de geïnvesteerde zes miljoen euro terug te verdienen. Maar toch liet paars-wit de aanvaller gaan uit financiële overwegingen.

RSC Anderlecht betaalde een jaartje geleden zes miljoen euro om Kemar Roofe weg te halen bij Leeds United. Het Laatste Nieuws weet dat Rangers FC nu zo’n vijf miljoen euro ophoest om de aanvaller naar Glasgow te halen.

Met andere woorden: Anderlecht maakt verlies. Niet helemaal. Het jaarloon van Roofe lag in Brussel hoger dan twee miljoen euro. Daarmee mocht hij zich tot de grootverdieners van paars-wit rekenen.

Te laag rendement

Het rendement van Roofe lag echter te laag. De blessuregevoelige aanvaller - bovendien was niet iedereen op Neerpede het eens over zijn kwaliteiten - kon zijn hoge prijs én jaarloon niet vertalen in wedstrijden en doelpunten.