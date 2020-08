Het gemis voorin bij Anderlecht: ze hebben nog een spits nodig die oorlog (en doelpunten) kan maken

Anderlecht heeft een geschiedenis van heel goeie spitsen die bij de club groot geworden zijn. Maar de laatste jaren is het net dat departement dat de meeste zorgen baart. Na het vertrek van Kemar Roofe ligt het gewicht van de aanval nu op Landry Dimata en Antoine Colassin. Maar is dat genoeg?

Een spits die quasi twee jaar geen officiële match meer speelde en eentje die net komt piepen. Colassin liet wel aardige dingen zien, maar op basis van zijn vier wedstrijden in 1A - waarin drie doelpunten - is het toch nog te vroeg om hem uit te roepen tot redder des Anderlechts grondgebied.

Meer body

Paars-wit zit door het vertrek van Roofe iets comfortabeler in de slappe was en hoopt nog meer balast te lozen in de komende dagen. Prioriteit voor de sportieve leiding is Mustapha Bundu momenteel. Geen diepe spits, wel een flankaanvaller met wat meer body en lengte dan Amuzu en Doku. Dat kan ook wel nuttig zijn in matchen tegen Club of Antwerp.

Daarna gaan ze bekijken of ze nog een deftige spits vinden. Maar daarover bestaat discussie. Kompany neigt naar een wendbare pocketspits, nog steeds naar het profiel van Roofe. Iemand die plaats kan maken voor anderen, druk kan zetten en makkelijk kan infiltreren. Maar hij staat daar ver alleen in.

Pocketspits of stevige targetman?

De meerderheid wil een spits die oorlog kan maken vooraan, naar het voorbeeld van Dieumerci Mbokani in de bekerfinale. Iemand die duels kan winnen, een bal kan bijhouden en zijn maats kan lanceren. En als het even kan voor doel ook nog koelbloedig zijn. In die optiek zou Mbokani weer een gemiste kans zijn.

Maar het is zelfs niet zeker of er nog een centrumaanvaller bijkomt. Dat wordt de volgende weken bekeken of het haalbaar is. Want iedereen moet overtuigd zijn en hij mag geen fortuinen kosten. Een witte merel vinden die er potentieel een stuk of 15 kan binnentrappen. Loopt er nog ergens een niet-ontdekte Mbokani rond?