De prognose van de redactie: Club Brugge nog steeds de sterkste? Wij denken van wel

Ondanks de onduidelijkheid die er nog heerst en het feit dat de meeste ploegen nog altijd heel wat transfers moeten doen, gaan we toch al de prognoses voor volgend seizoen aftrappen. Donderdag 6 augustus de laatste in het rijtje en volgens ons dus de titelfavoriet: Club Brugge.

Prognose

Club Brugge raasde door de competitie 2019-2020. De concurrentie gaat dit seizoen waarschijnlijk sterker voor de dag komen, maar Club kan teren op zijn automatismen. Tot nu toe is er geen enkele sterkhouder vertrokken. Enkel Diatta en Dennis lijken daarvoor nog in aanmerking te komen, maar Club heeft weer wat jong talent op het oog om hen te vervangen.

De as van het veld blijft onveranderd, met sterkhouders als Mignolet, Deli, Vormer en Vanaken. Club blijft dan ook voor ons de topfavoriet bij uitstek. Gent en Antwerp lijken hun voornaamste uitdagers, maar blauw-zwart moet zijn zomeroffensief op de transfermarkt nog aanvatten.

Opvallende transfers

Daar moeten we voorlopig dus vraagtekens bij zetten. Club wil nog een spits die voor meer goals kan zorgen dan Okereke en Krmencik. Daarnaast zullen ze ook nog een flankaanvaller willen aantrekken om Dennis te kunnen vervangen. De Nigeriaan zit naar verluidt al met zijn hoofd elders en Clement kennende gaat hij dat risico niet lopen.

Sterke punten/Vraagtekens

Sterke punten genoeg. Geen enkele ploeg in België heeft evenveel ervaring en leiderschap rondlopen dan Club. In elke linie is er wel iemand die de ploeg op sleeptouw kan nemen. Daarnaast kunnen ze terugvallen op de automatismen die er al jaren ingeslepen zijn.

Het grote vraagteken wordt of Clement zijn ploeg scherp kan houden. In de bekerfinale lieten de spelers het vooral in de eerste helft hangen. Dat lijkt enkel opgelost te kunnen worden door de concurrentie aan te scherpen met potentiële titularissen. Club bleef tot nu toe kalm op de transfermarkt aangezien ze sterk genoeg zijn om hun tijd af te wachten.

Maar u mag er zeker van zijn dat er nog wat gaat bijkomen. Veel namen zijn de revue al gepasseerd, maar Vincent Mannaert gaat zeker nog met een dikke vis afkomen.