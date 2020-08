KV Kortrijk heeft langverwacht target beet: Maleisisch toptalent tekent voor vijf jaar bij de Kerels

Langs Maleisische kant was de transfer al even bevestigd, maar KV Kortrijk bracht het transfernieuws donderdag pas naar buiten. Luqman Hakim is een Kerel.

"Bij deze bevestigt de club officieel dat er een akkoord is bereikt tussen FA Selangor en KV Kortrijk over de transfer van Luqman Hakim Shamsudin", berichtte het Maleisische Selangor begin juli op de eigen webstek. "Wanneer Luqmans documenten in orde zijn, zal hij naar België reizen." 🔺WELCOME LUQMAN 🔺



🇲🇾 Hakim joins KV Kortrijk and signs a 5-year contract!



🔴⚪️ #WelcomeHakim pic.twitter.com/XxubbYKYXD — KV Kortrijk (@kvkofficieel) August 6, 2020 En die documenten lijken nu dus in orde, want op donderdag 6 augustus werd de Maleisische spits officieel voorgesteld bij de Kerels. Hij tekende er een contract van vijf jaar. Luqman Hakim geldt als een groot talent. In de NxGn Award, een verkiezing van Goal.com van de grootste talenten (U18), strandde hij op de 49e plaats. De link tussen Kortrijk en Maleisië is makkelijk te leggen. Eigenaar Vincent Tan is een Maleisiër.