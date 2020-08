'FC Overlopers': Deze acht illustere spelers gingen Percy Tau voor met overstap van Club Brugge naar Anderlecht

Een transfer maken van Club Brugge naar Anderlecht of vice versa, het is en blijft een gevoelig onderwerp. Niet al te veel spelers hebben het ooit aangedurfd. Het was dan ook groot nieuws toen Percy Tau gelinkt werd aan paars-wit.

Toegegeven: een echte overstap van Club Brugge naar Anderlecht is de transfer van Tau niet, want de Zuid-Afrikaan is eigendom van Brighton & Hove Albion. Zij leenden hem eerst uit aan Club Brugge en mogelijk volgend seizoen dus aan Anderlecht.

Tau is pas de negende speler (we rekenen jeugdspelers uiteraard niet mee) die van Club Brugge naar Anderlecht zou gaan. Het gaat hierbij om spelers die tussendoor niet nog bij andere ploegen in actie kwamen, maar dus rechtstreeks van de ene naar de andere ploeg gingen.

Acht voorgangers

Gerhard Mair was de eerste, in 1965. Hij keerde later (in 1968) zelfs terug naar Club Brugge en was daarmee ook daar de eerste overloper in een rijtje met verder nog onder meer Broos, Verheyen en De Sutter.

De laatste die het deed was Ronald Vargas in 2011, al konden ze in het Astridpark in drie seizoenen nauwelijks genieten van de Venezolaan.

Het overzicht van alle spelers die de overstap maakten van Club naar Anderlecht:

Gerhard Mair - 1965

Rob Rensenbrink - 1971

Erwin Vandendaele- 1974

Marc Degryse - 1989

Lorenzo Staelens - 1998

Elonga Ekakia - 1999

Aleksandar Ilic - 2000

Ronald Vargas - 2011