Zinedine Zidane heeft geweldig nieuws: "Eden Hazard speelt pijnloos"

Eden Hazard zit in de selectie van Real Madrid voor de wedstrijd tegen Manchester City in de Champions League. Volgens Zinedine Zidane gaat het goed met de Rode Duivel en speelt hij zelfs pijnloos.

De wedstrijd van dit weekend tegen Manchester City leek te vroeg te komen voor Eden Hazard, maar Zinedine Zidane had goed nieuws op de persconferentie donderdag. "Het gaat beter met Hazard", aldus de Franse coach van Real Madrid.

"Hazard is fit en zelfverzekerd. Hij in orde en hij speelt pijnloos," zei Zidane. "Laten we hopen dat hij vanaf nu zonder pijn door kan gaan."

Het valt nog te bezien of Hazard klaar is om aan de wedstrijd te beginnen tegen Manchester City. "Ik moet er over nadenken. Het zijn dingen die tussen de speler en de coach blijven. Het belangrijkste is dat hij in orde is."