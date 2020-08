OFFICIEEL: Anderlecht heeft nieuwe aanvaller beet

Het nieuws hing al een tijd in de lucht, maar nu is het ook officieel. Mustapha Bundu zal de komende vier seizoenen voor Anderlecht spelen. Bundu is een polyvalente aanvaller en komt over van Aarhus GF.

Mustapha Bundu deed het vorig seizoen niet slecht bij het Deense Aarhus GF. Hij scoorde 10 doelpunten en hij was goed voor 12 assists. Peter Verbeke, sportief directeur van RSC Anderlecht, is dan ook zeer tevreden met deze transfer. "Bundu is aanvallend polyvalent, maar hij speelt vooral als flankspeler. Het spelersprofiel van Bundu hadden we nog niet in onze kern. Hij koppelt snelheid aan fysieke kracht. Zijn komst zal voor extra concurrentie zorgen, wat noodzakelijk is voor een Belgische topclub", aldus Verbeke op de website van de club. Reactie Bundu Ook Bundu is uiteraard zeer tevreden met zijn overstap. "Anderlecht is een grote club. Ik kan mij hier verder ontwikkelen en mijn steentje bijdragen aan het aanvallende voetbal. Ik kijk uit naar de samenwerking." C’est fait. Bienvenue à Bruxelles Bundu. 🇸🇱 Meer dan welkom Mustapha. pic.twitter.com/vwsUbYCiE1 — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) August 7, 2020