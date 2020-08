Geen plaats voor Verschaeren in basisploeg Anderlecht: "Als Sambi op de bank zit, vragen jullie hetzelfde"

Zoals het er nu naar uitziet is er geen plaats voor Yari Verschaeren in de basiself van Anderlecht zondag op KV Mechelen. De Rode Duivel zal zich moeten tevreden stellen met de bank. "Ik zie geen probleem", aldus Frank Vercauteren. "Hij moet zich afvragen wat hij moet doen om te spelen."

Anderlecht werkt aan een contractverlenging voor Verschaeren en hoopt dat hij straks weer op niveau is. "Dat Yari niet in de basis staat? Tja, er zal altijd wel iemand op de bank zitten. Als het Yari niet is, is het Sambi. En dan vragen jullie me waarom Sambi op de bank zit. Je bent op Anderlecht, daar moet je leren omgaan met concurrentie."

Verschaeren zit ook niet in topvorm na zijn enkelblessure. "Hij komt uit een moeilijk seizoen en voor mij is dit een normaal proces. Je moet niet vergeten dat er bij Anderlecht in het verleden heel wat internationals op de bank zaten. Bij Bayern en Juventus is dat ook het geval."

Gelukkig voor de teamgeest is Verschaeren er niet de man naar om problemen te maken. "Hij is daar zelf ook heel realistisch in. Yari moet zich afvragen wat hij moet doen om wel te spelen. Hij moet zijn vertrouwen terugvinden. Dat komt wel."