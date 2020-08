Clinton Mata: "Dacht je dat we elke wedstrijd zouden winnen?"

Club Brugge is er niet in geslaagd om in de eerste wedstrijd van het seizoen punten te rapen. De thuisploeg verloor met 0-1 van Charleroi. Clinton Mata is teleurgesteld, maar blijft strijdvaardig.

Clinton Mata speelde een goede wedstrijd. Hij probeerde voor gevaar te zorgen aan de rechterkant, maar een doelpunt viel er niet voor de thuisploeg. Aan de overkant werd er wel gescoord, waardoor de eerste nederlaag van het seizoen meteen een feit was voor Club Brugge.

"Het is moeilijk omdat we de wedstrijd van begin tot eind hebben gedomineerd," zei de verdediger. "Ze verwachtten dat we een fout zouden maken. Het kan iedereen overkomen, dus we moeten Mechele niet de schuld geven. We hebben de kwaliteiten en we hebben ze tijdens de wedstrijd laten zien, dus we moeten positief blijven. Dacht je dat we machines waren en dat we elke wedstrijd gingen winnen? Dat hebben we nooit gezegd, ook al hebben we ambitie. We hadden graag op de beste manier willen beginnen, maar het is niet gelukt", aldus Clinton Mata.