Europese media zijn ongenadig voor bleke Hazard: "Die vindt zichzelf een geweldige vedette, maar we hebben hem vanavond helemaal niet gezien"

Manchester City kegelde Real Madrid uit de Champions League. De Madrilenen kwamen pover voor de dag, vooral Rode Duivel Eden Hazard gaf niet thuis.

De dribbelaar wordt dan ook afgerekend in de Europese sportmedia. “Een slechte avond voor de nummer zeven, die ei zo na naast de basiself viel. Maar het was beter geweest als Vinicius in zijn plek had gespeeld", klinkt het in Marca.

“Wat is er gebeurd en waar is de échte Eden Hazard naartoe?”, klinkt het bij Sky Sports, terwijl Johan Derksen onze landgenoot door de gehakmolen haalt: "Hazard heeft altijd babbels voor tien. Die vindt zichzelf een geweldige vedette, maar we hebben hem vanavond helemaal niet gezien. Eigenlijk het hele seizoen niet. Hij mocht erg lang blijven staan trouwens, want die had ik meteen voor de rust er al uit gegooid. Hij voegde niks toe.”