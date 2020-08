Leko waarschuwde zijn troepen voor vier struikelblokken: "Dus dit was niet slecht"

Een 1-1 thuis tegen Moeskroen op de eerste speeldag was niet het resultaat waar men bij Antwerp op gehoopt had. Ivan Leko was dan ook teleurgesteld na de match, maar zag toch ook zaken waar hij tevreden over was.

Ivan Leko zag voor het treffen tegen Moeskroen vier struikelblokken. "Ik had mijn spelers voor enkele zaken gewaarschuwd voor deze match. Ten eerste, de decompressie. Dat is normaal nadat je de beker hebt gewonnen", gaf de Kroaat aan.

"Daarnaast heb je nog de hitte en het lege stadion, wat de zaken er ook niet op vooruit helpt. Ten slotte was de affiche op papier ook minder aantrekkelijk na een bekerfinale", ging Leko verder. "Ik zei tegen de jongens dat ze die zaken uit hun hoofd moesten zetten. En na een halfuur konden we zeggen dat het niet slecht was."

Ik was teleurgesteld met het resultaat, de spelers waren teleurgesteld. We hadden er meer van verwacht

"Op 90 minuten tijd hebben we amper iets weggegeven. Twee schoten vanop afstand. In aanvallend opzicht kan je het vergelijken met vorige week. Toen dwongen we ook aan vijf- à zestal grote kansen af en toen wonnen we. Nu hadden we de match ook moeten winnen", aldus Leko.

Al gaf hij ook toe dat er nog werk aan de winkel was. "We gaan deze match aanvaarden en we moeten hard blijven werken. Vandaag creëerden we vijf tot zes goede kansen om een keer te scoren en ik wil toewerken naar tien goede kansen waar we meer uit scoren. Dit Antwerp is nog niet klaar. Ik was teleurgesteld met het resultaat, de spelers waren teleurgesteld. We hadden er meer van verwacht", besloot hij.