Peter Verbeke weet dat hij nog heel wat werk heeft op vlak van uitgaande transfers

Met de komst van Bundu en Tau haalde Anderlecht deze week al wat aanvallende versterking en nu is het enkel nog op zoek naar een nieuwe centrumspits. Op inkomend vlak zitten ze dus goed bij Anderlecht, maar op uitgaand vlak heeft Peter Verbeke nog heel wat werk.

Saief, Sa, Sanneh, Trebel, Lawrence,... de lijst van overbodige spelers bij Anderlecht is nog steeds erg lang. En dus zal Peter Verbeke de handen nog uit de mouwen moeten steken. Op de website van de club komt Verbeke terug op die lange lijst.

"We zijn ons ervan bewust dat we nog heel wat werk hebben op uitgaand vlak. Wij hebben heel wat spelers die nog op onze payroll staan, waar we een oplossing voor moeten zoeken. Maar vandaag de dag wordt de markt geteisterd door corona, waardoor veel ploegen budgettair beperkt zijn."

"Dat maakt het moeilijk om die spelers, die wel een hoog salaris ontvangen, kwijt te geraken op de markt. Maar het zijn en blijven wel onze spelers, dus we gaan op zoek naar een correcte oplossing voor hen. We moeten voor hen en met hen op zoek gaan naar het juiste project."