Simon Mignolet ziet dat de tegenstanders met een andere ingesteldheid tegen Club Brugge spelen: "we zullen daar een oplossing voor moeten vinden"

Een verrassing van formaat op de eerste speeldag van de Belgische competitie. Club Brugge is er namelijk niet in geslaagd om punten te rapen tegen Charleroi. Het werd 0-1 dankzij een doelpunt van Morioka

Simon Mignolet was uiteraard teleurgesteld na de wedstrijd, maar er viel hem wel iets op. "De clubs spelen met een andere ingesteldheid tegen ons. Ze willen winnen en zetten een stap meer, wat normaal is door het voorbije seizoen dat we gespeeld hebben. De komende weken zullen er nog zo'n wedstrijden komen, maar we zullen er een antwoord op moeten vinden. Het is een proces dat we moeten accepteren en ik ben er zeker van dat we het met de hele groep zullen oplossen."

De doelman van Club Brugge had wel nog lovende woorden voor Brandon Mechele. Morioka kon profiteren van een blunder van de centrale verdediger, waardoor het 0-1 werd, maar Mignolet nam het op voor zijn ploegmaat. "Hij was de beste speler van onze ploeg. Als je een fout maakt op zijn positie of als doelman, komt wordt het afgestraft. Ik heb het zelf ook meegemaakt in mijn carrière, maar zo'n dingen gebeuren."