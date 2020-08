Vercauteren geeft Vrancken gelijk: "Wij hebben ook twee punten weggegeven, maar met al de rest ga ik akkoord"

Frank Vercauteren lachte de vragen soms met een kwinkslag weg, maar je zag dat hij geïrriteerd was. Eerst en vooral omdat zijn spelers een 0-2-voorsprong weggaven, maar ook omwille van het spel.

Wouter Vrancken haalde het als eerste aan op de persconferentie: "We hebben geen punt gewonnen, we hebben er twee weggegeven. Als je ziet hoeveel kansen wij hadden en wat er op het veld gebeurde, kan je niet anders dan tot die conclusie komen", aldus de trainer van Malinwa.

Frank Vercauteren was trouwens de laatste om hem tegen te spreken. "Kijk, net als Mechelen hebben we twee punten verloren. Als je 0-2 voorstaat, mag je dat niet meer weggeven. Maar met al de rest ga ik akkoord. Ik heb daar dezelfde mening over. Als het gaat over verdienste moet ik mijn collega gelijk geven."

Vercauteren keek niet alleen naar zijn eigen ploeg, maar ook naar de prestatie van de tegenstander. "Je speelt hoe de tegenstander je toelaat van te spelen. En daar moet ik zeggen dat KV het heel goed gedaan heeft, zowel aanvallend als verdedigend. En nee, de temperatuur is een flauw excuus. De omstandigheden waren voor hen hetzelfde."