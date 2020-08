De kwelduivel van het Anderlechtse middenveld: "Ik moest Vlap uit de match houden. Het liep wel goed"

Wat een match alweer van Joachim Van Damme. Terwijl hij het samen met zijn ploeg in de voorbereiding nog moeilijk had, stond de strijder er in de eerste wedstrijd van de competitie meteen weer. Michel Vlap zal het geweten hebben.

Vlap slaagde er in de eerste helft in om zes (!) passes te geven. Omdat Van Damme zo op zijn huid zat, slaagde de Nederlander er amper in om de bal van dichtbij te zien. "We hebben ons goed aan het tactisch plan gehouden", grijnsde Van Damme. "Ik moest de passlijnen naar Vlap afsluiten, Aster moest zich met Zulj bezighouden en Rob kreeg Lokonga. Het liep wel goed ja", knipoogde hij.

Het Anderlechtse middenveld kwam er amper aan te pas, tot frustratie van al de fans thuis, die hun ongenoegen richting Zulj en Vlap lieten weten op sociale media. Van Damme trok er zich alvast niks van aan. "Het was frustrerend, want ik telde toch wel vier 100 procent kansen voor ons voor dat doelpunt viel."

"Het is een beetje hetzelfde verhaal als in de voorbereiding: de efficiëntie laat ons nog wat in de steek. Maar ik maak me wel geen zorgen. Zolang we de kansen creëren is er niks aan de hand. Die gaan wel eens binnenvallen. Het is een kwestie van gefocust te blijven in de zestien."