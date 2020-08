Belhocine na de stuntzege: "Niet alleen dankzij moed en solidariteit gewonnen tegen Club Brugge"

Sporting Charleroi deed waar geen enkel Belgisch team vorig seizoen in geslaagd is: gaan winnen op het veld van Club Brugge. Trainer Karim Belhocine was na het laatste fluitsignaal dan ook bijzonder lovend over zijn troepen.

Op het veld van Club Brugge spelen is nooit gemakkelijk, zelfs zonder de talrijk aanwezige thuisaanhang. Charleroi heeft dan ook enkele moeilijke momenten gekend tegen blauw-zwart, dat er alles aan deed om te bewijzen dat de nederlaag tegen Antwerp een eenmalige uitschuiver was.

Maar Charleroi heeft zelf ook heel goeie momenten gehad tijdens de match. Na afloop wou Karim Belhocine het niet alleen over de mentale sterkte van zijn ploeg hebben. "Ja, we speelden met veel moed en solidariteit, maar ook ons spel was erg kwalitatief", verklaarde hij na de 0-1 zege.

We hadden er nog een tweede kunnen scoren.

Vooraf predikte hij een realistische aanpak. "We hadden wat kansen, maar we spelen wel op het veld van de huidige landskampioen. We stonden dus goed in positie en hielden de bal bij vlagen erg goed in de ploeg."

Belhocine blikte ook even terug naar de vorige confrontatie op het veld van Club. "Toen hadden we ook enkele kansen en slikten we een controversieel doelpunt. Nu is dat goaltje in ons voordeel gevallen en we hadden er zelfs nog een tweede kunnen scoren."