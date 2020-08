Een leeg Sclessin: "De supporters juichen ons toe vanachter hun scherm"

Met het coronavirus komen enkele strikte gezondheidsmaatregelen. Dat betekent dus geen fans, ook niet in het normaal gezien kolkende Sclessin.

Het nieuwe seizoen begon achter gesloten deuren en in lege stadions. "Helemaal niet hetzelfde, we weten hoe belangrijk de twaalfde man hier in Sclessin is," zei Samuel Bastien na de wedstrijd tegen Cercle Brugge. "We missen hen enorm, maar we moeten hun afwezigheid accepteren. We weten dat onze fans ons toejuichen vanachter hun schermen, dus we moeten spelen voor zij die niet naar het stadion kunnen komen. Het is niet hetzelfde zonder de fans, maar we moeten ons aanpassen aan deze situatie," legde de middenvelder uit.

Hetzelfde geldt voor Eden Shamir. "Het is zo anders om te spelen zonder de fans. Maar we moeten ons aan de regels houden, zodat iedereen gezond blijft. Onze enige zorg als spelers is om onze fans gelukkig te maken voor hun TV. Ik kan niet wachten tot Sclessin weer gevuld is," voegde de Israëliër eraan toe.

De rol van de twaalfde man is zo belangrijk, vooral in stadions als Sclessin. De fans maken het voor de spelers mogelijk om zichzelf te overtreffen of een resultaat vast te houden. In feite waren de Rouches een beetje zenuwachtig en hadden ze het de laatste paar minuten moeilijk met Cercle. "Het einde van het spel was moeilijk omdat er ook geen aanmoediging was, maar we moeten er wel aan wennen. Onze fans zijn er en steunen ons. Alleen al door eraan te denken geeft ons kracht", zegt Mergim Vojvoda.