Zorgen bij Vercauteren: "Drie spelers met krampen bij ons, nul bij KV Mechelen"

Blij was hij niet, Frank Vercauteren. Er was immers veel om zich zorgen over te maken: het spelniveau, de individuele fouten en ook de fysieke paraatheid van zijn spelers. Tegen het einde van de match lagen er drie spelers te kermen met krampen.

Vercauteren had het dan ook niet makkelijk om de match goed te beheren. "Je weet dat je met Dimata een speler hebt die nog geen 90 minuten kan volmaken. Dan ben je al één wissel kwijt. En we hebben er geen vijf, zoals eerst gezegd werd. Dan wordt het moeilijk als je er drie ziet die al op hun tandvlees zitten." "Bij ons drie en bij KV Mechelen nul", zuchtte Vercauteren, die in de voorbereiding sterk de nadruk had gelegd op de fysieke paraatheid. "Ik heb er een gevoel over, maar ik wil eerst de data bekijken", zei hij diplomatisch. "Het kan dat er spelers zijn die minder goed recupereren door de hitte, maar de omstandigheden waren hetzelfde voor KV Mechelen." Een deel van de reden hoe Anderlecht nog twee goals weggaf? "Als je 0-2 voorstaat moet je winnen, tenzij de tegenstander ongelofelijke dingen doet. Daar hebben we nog steeds niet het juiste game management. Dan weten we nog niet goed wat wel én wat niet kan."