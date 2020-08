Gemengde gevoelens bij Antwerp-debutant en de verklaring van de coach: "Het was geen makkelijke keuze"

Bij Antwerp maakten zaterdag twee spelers hun debuut. Nill De Pauw nam het plekje van Lamkel Zé in. Jean Butez kreeg de voorkeur op Beiranvand en Matijas en maakte zijn officiële debuut voor RAFC tegen zijn ex-club Moeskroen.

Het opstellen van Butez en De Pauw waren overigens de enige wijzigingen in vergelijking met de bekerfinale. "Het is geen kwestie van een persoon, maar van een heel team. Ik heb de trainingen deze week gezien en dit was volgens mij het best mogelijke elftal dat ik tussen de lijnen kon brengen", legde Ivan Leko uit na de match.

Zijn moeilijkste keuze, zei hij twee dagen voor de match, was de positie tussen de palen. Daar kon hij kiezen tussen Butez, Matijas en Beiranvand. "Het was een moeilijke keuze, want Davor (Matijas, nvdr.) deed het erg goed in de bekerfinale. Toch waren we ervan overtuigd dat Jean (Butez, nvdr.) moest spelen."

Gemengde gevoelens bij Butez

En hoe luidde het oordeel van de coach over zijn debutanten? "Over de doelman kunnen we moeilijk een oordeel vellen, want hij heeft de bal nauwelijks geraakt. De Pauw speelde zoals we hem kennen. Hij bespeelde de ruimtes en gaf de beslissende pass voor de goal (maar Mbokani werd foutief afgestopt)."

Het waren uitgerekend de twee debutanten die naar de perskamer werden gestuurd. "Toch een beetje een gemengd gevoel', beschreef Butez zijn emoties na de match. "Enerzijds ben ik tevreden dat ik mijn eerste match voor Antwerp heb gespeeld en anderzijds ben ik teleurgesteld dat we geen drie punten hebben gepakt."