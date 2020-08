Marc Brys neemt het met OHL op tegen Eupen: "Opletten voor hun raketten voorin"

Maandagavond maakt OHL, na de verloren promotiefinale, alsnog zijn wederoptreden op het hoogste niveau. Marc Brys en co nemen het in eigen huis op tegen Eupen. De Panda's deden enkele sterke transfers. Vooral de snelheid voorin is een stevig wapen van de Oostkantonners.

Het is geen geheim dat de voorbereiding van OHL niet ideaal verliep. De ploeg van Marc Brys weet nog maar sinds kort dat ze effectief in 1A aan de slag mogen gaan. "We hebben bewust ervoor gekozen om te wachten met transfers tot na die promotiefinale, om de spelersgroep niet negatief te beïnvloeden. Ik heb de spelers inmiddels laten weten dat ze zich mogen verwachten aan meer concurrentie", vertelt de Antwerpenaar op de clubwebsite van OHL.

Maar na enkele jaren afwezigheid is OHL helemaal terug. Eupen wordt maandagavond de eerste tegenstander. Onlangs won OHL tegen Eupen (2-1) in een voorbereidingswedstrijd.

"Eupen speelde toen met zijn typeploeg, dus dat was toch een goeie indicatie. Vooral de snelheid voorin viel me op. Daar lopen echt een paar raketten rond. Daar moeten we erg beducht voor zijn."

Er is maar één ding dat telt, daarover laat Brys geen misverstand bestaan. "Ik ben pas tevreden als we de drie punten pakken. Liefst met goed spel uiteraard, maar het voornaamste is punten sprokkelen!"