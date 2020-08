Staat voormalige goalgetter van Eupen voor terugkeer naar België? "Ik hoop dat we hem kunnen halen"

In het seizoen 2017/18 konden we in de Jupiler Pro League kort kennismaken met Mamadou Koné. De Ivoriaan toonde in een paar maanden tijd zijn neus voor goals en wordt nu in verband gebracht met een terugkeer naar België.

Mamadou Koné kwam in 2018 een half seizoen uit voor KAS Eupen, dat hem huurde van Leganés. In 15 matchen scoorde hij 5 keer en gaf hij 1 assist en volgens AS staat hij dicht bij een terugkeer naar de Panda's. De Ivoriaanse spits is nog steeds eigendom van Leganés, dat hem aan Deportivo La Coruña (4 goals, 4 assists) verhuurde. "Ik weet nog niet of hij effectief gaat tekenen, want ik heb nog niets gehoord van de sportief directeur", liet Eupen-trainer Benat San José zich over de situatie uit. "We zijn geïnteresseerd want hij kan het team iets bijbrengen met zijn kwaliteiten. Ik hoop dat we hem kunnen contracteren en dat hij snel voor ons uitkomst", besloot hij.