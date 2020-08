UPDATE - OFFICIEEL: OHL gaat doelman halen bij Leicester en 'heeft oude Beerschot-bekende van Marc Brys op het oog'

De kern van Oud-Heverlee Leuven is nog niet compleet voor dit seizoen. Verre van zelfs, na het uitvallen van vier basispionnen maandagavond. Ze gaan zich de komende weken dus nog versterken en het lijkt erop dat ze achteraan gaan beginnen. Met een doelman. Of twee.

De eerste doelman die in verband wordt gebracht met Oud-Heverlee Leuven is Daniel Iversen, een jeugdproduct van Leicester City dat nog ervaring moet op doen. Volgens Het Nieuwsblad zijn de gesprekken tussen de 23-jarige doelman en OHL in een afrondende fase beland.

Maar de Vlaams-Brabanders zouden nog een doelman op het oog hebben. Een oude bekende van Marc Brys. Rafael Romo verdedigde in het eerste seizoen van Beerschot-Wilrijk in 1B het doel van de Ratten en zit nu zonder club. Ook volgens Het Nieuwsblad is er contact tussen speler en club.

UPDATE - 13u40:

OHL heeft de transfer van Iversen intussen officieel bekendgemaakt. "Doelman Daniel Iversen verdedigt dit seizoen de kleuren van OH Leuven. De 23-jarige Deen wordt voor één seizoen geleend van Leicester City FC", klonk het op de website van OHL.

OH Leuven leent doelman Daniel Iversen van Leicester City