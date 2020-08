Team uit 1B blijft ambities tonen: 'International van 5,5 miljoen euro komt over van Engelse topclub'

Ook in 1B kletteren de wapens bijna, want in het weekend van 22 en 23 augustus worden daar de eerste wedstrijden gespeeld. En het is diverse clubs menens in de strijd om een ticket voor 1A.

In de nieuwe competitie in 1B zal de kampioen rechtstreeks stijgen naar 1A, terwijl het nummer 2 ook nog een play-off mag spelen tegen het nummer 17 uit 1A. En dus willen de teams met ambitie maar wat graag mikken op die top-2. Ook Lommel is zich daartoe volop aan het versterken. Definitieve transfer Het samenwerkingsverband met Manchester City zou mogelijk zijn vruchten kunnen afwerpen, want volgens Het Belang van Limburg is Marlos Moreno op weg naar het Soevereinstadion. De 23-jarige Colombiaanse international werd de voorbije jaren door The Citizens aan verschillende ploegen uitgeleend, maar zou nu op definitieve basis naar Lommel komen. In 2016 werd de aanvaller nog voor 5,5 miljoen euro weggehaald bij Nacional in Colombia.