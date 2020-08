Moeten we ons zorgen maken? Minder dan 50% van spelers aan aftrap waren Belgisch

Er zijn wel meerdere opvallende dingen gebeurd op de eerste speeldag van de Jupiler Pro League. Buiten de uitslagen, hebben we nog een opvallende statistiek voor u: minder dan 50% aan de aftrap waren Belgisch.

Al enkele jaren proberen de Pro League en andere instanties een maximum in te leggen op het aanal buitenlandse spelers om de opkomst van Belgische spelers mogelijk te maken in de Jupiler Pro League.

Maar na de eerste speeldag, moeten we één ding vaststellen: nog geen 50% van alle spelers die in actie kwamen, waren Belgisch. 86 van de 198 spelers die aan de aftrap komen, waren dat wél. Of een totaal van amper 43,4%.

De beste leerlingen? Anderlecht, KV Mechelen en Waasland-Beveren met 7 Belgische spelers. De slechtste leerlingen van de klas is Genk met 2 Belgen. Maar Antwerp, STVV en Moeskroen volgen op de voet met 3 amper 3 Belgische spelers aan de aftrap.

De volledige aantallen:

Anderlecht: 7

Antwerp: 3

Beerschot: 6

Cercle Brugge: 4

Charleroi: 4

Club Brugge: 4

KAS Eupen: 5

Racing Genk: 2

AA Gent: 5

KV Kortrijk: 6

OHL: 5

KV Mechelen: 7

Moeskroen: 3

KV Oostende: 5

Standard: 5

STVV: 3

Waasland Beveren: 7

Zulte Waregem: 5