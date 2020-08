Hoe de kwartfinales van de Europa League ook een impact hebben op KAA Gent en Buffalo's nu moeten rekenen op 'Griekse hulp'

Ook bij AA Gent keken ze ongetwijfeld naar de kwartfinales van de Europa League. En de resultaten vallen niet meteen mee voor de Buffalo's. Hoe dat precies zit? We leggen het even voor u uit.

KAA Gent moest supporteren voor Wolverhampton. Als het team van Leander Dendoncker de Europa League zou gaan winnen, dan had dat ook zijn impact voor de Buffalo's namelijk met oog op de kwalificaties in de Champions League.

Rennes en Krasnodar schuiven door

Doordat Inter, Shakthar, Manchester United en Sevilla de halve finales spelen van de Europa League én zich allevier ook al wisten te plaatsen via hun competitie voor het kampioenenbal is er een extra plekje vrijgekomen. Dat gaat naar Rennes, het nummer 3 uit de Franse competitie.

Daardoor schuift ook in de kwalificaties van het kampioenenbal een en ander op: het Russische Krasnodar is bye voor de derde voorronde en zo zijn er nog zes ploegen (in plaats van acht) die de derde voorronde zullen betwisten.

KAA Gent is daardoor ook mogelijk meteen reekshoofd af. Het moet nu hopen dat Besiktas het op 25 of 26 augustus niet zal halen van PAOK Saloniki, anders krijgt Gent in de derde voorronde met Dynamo Kiev, Benfica of Besiktas een wel érg zware loting te verduren.

Zware loting?

Als Besiktas het niet haalt, dan is Gent wél nog reekshoofd en zijn naast PAOK Saloniki ook AZ, Plzen, Lokomotiva Zagreb en Rapid Wien mogelijke tegenstanders. In de laatste voorronde komt ook Krasnodar er dan nog bij als mogelijke tegenstander.

De loting voor de derde voorronde is op 31 augustus, een dag later volgt ook al de loting voor de play-offs. De derde voorronde wordt in één match gespeeld zonder publiek op 15 of 16 september, voor de laatste voorronde (op 22-23 en 29-30 september) is er wél een heen- en terugmatch voorzien. Als Gent uitgeschakeld wordt in voorronde 3 of 4, dan wacht sowieso de groepsfase van de Europa League.