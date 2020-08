Landry Dimata steekt Adrien Trebel hart onder de riem: "Ik wil snel weer met jou op het veld staan"

Bij Anderlecht hopen ze al langere tijd van het grote salaris van Adrien Trebel af te geraken, maar vooralsnog zonder succes. De Franse middenvelder slijt zijn dagen in de tribune van het Lotto Park.

Maar dat is niet voor iedereen leuk om te zien. Zijn maatje Landry Dimata hoopt dat Trebel weer snel speelkansen krijgt bij Anderlecht. Trebel zou Dimata altijd gesteund hebben tijdens zijn lange blessure, dus wil Dimata zijn steun uitspreken aan Trebel nu die het moeilijk heeft.

"Ik hoop dat ik snel weer met jou op het veld kan staan. Het is tijdens deze periodes dat ik je mis", schreef de aanvaller op Instagram.

Er heerst binnen Anderlecht heel wat verdeeldheid over de speelkansen van Trebel. De Fransman voegt ongewijfeld kwaliteit toe aan het spel, maar wordt vooralsnog amper gebruikt. Afgelopen weekend was te zien dat een type als Trebel gemist werd bij Anderlecht. Met name Zulj maakte geen al te goede beurt.