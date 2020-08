OFFICIEEL: Eupen haalt Ivoriaanse goalgetter terug

Bij Eupen zullen ze in hun nopjes zijn, want Mamadou Koné keert terug naar de club. De 28-jarige Ivoriaan kwam in het verleden al eens uit voor Eupen en bewees toen gemakkelijk de weg naar het doel te vinden.

In het seizoen 2018-2019 speelde hij zes maanden lang voor Eupen. Op 15 wedstrijden wist hij toen 5 keer te scoren. Bij Eupen probeerde ze hem toen definitief over te nemen, maar Koné keerde na zes maanden terug naar Leganes. Nu is Koné dan toch terug op Eupen en deze keer is het definitief. De Ivoriaan tekende een contract van twee seizoenen. Koné speelt al jarenlang, met uitzondering van die zes maanden bij Eupen, in Spanje. Daar was hij al actief voor Racing Santander, Real Oviede, Leganes, Malaga en Deportiva La Coruna. Bij die laatste club scoorde hij het afgelopen seizoen vijf doelpunten en zorgde hij voor vier assists.